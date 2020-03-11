«Наперсточники» и «провинциальный театр»: сенатор оценила процесс утверждения поправки об обнулении президентских сроков Путина

Процедура принятия Госдумой «поправки Терешковой» об обнулении президентских сроков для Владимира Путина не была безупречна с юридической точки зрения, а все происходившее в нижней палате парламента было похоже на провинциальный театр. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила сенатор от Тувы Людмила Нарусова сегодня на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Про главную поправку…» – начала она, однако ее тут же прервал глава комитета Андрей Клишас. «Про бога, что ли?» – спросил он. «Нет, вчера мы ее услышали. Я ее поддерживанию, как вам ни странно может показаться», – ответила Нарусова. «Не странно, я был уверен», – парировал Клишас.

«Процедура принятия всех поправок должна быть абсолютно безупречна с юридической точки зрения для легитимности, – подчеркнула Нарусова. – Но вчерашнее заседание с точки зрения легитимности не вполне соответствовало. Оно было похоже на провинциальный театр».

Сенатор обратила внимание, что поправка депутата Госдумы от «ЕР» Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков для действующего главы государства «была напечатана на определенном бланке, как делается в таблицах поправок, а фамилия была вписана спешно от руки». «Это говорит о том, что она была написана заранее, выбирали лишь того, кто ее озвучит, – отметила Нарусова. – А как это выглядело, как подавалось – с голоса, во втором чтении…»

«Регламент Госдумы допускает», – снова прервал ее Клишас. «Нет! Такая фундаментальная поправка – и она принималась с голоса. Это все подрывает легитимность, – констатировала в ответ Нарусова. – Мы, разумеется, это поддерживаем. Но осадок остается. Можно все-таки было сделать это абсолютно безупречным с процедурной точки зрения».

Сенатор напомнила о существовании федерального закона 1998 года о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции. «Мы что с вами, сомневаемся, как пройдет это голосование? Нет. А почему мы игнорируем закон 98 года и не делаем, как это предписано законом? – обратилась Нарусова к коллегам. – Ведь люди не очень осведомленные, не понимающие все тонкости процедурных вопросов, чувствуют себя не то чтобы обманутыми, а как будто они имеют дело с наперсточниками около вокзала».

«Чистота абсолютная юридическая и процедурная для легитимности всего этого, на мой взгляд, не соблюдена. И это один их самых больших недостатков всего этого конституционного процесса», – подчеркнула Нарусова.

При этом сенатор указала на чудовищную ситуацию в стране, при которой граждане собирают смсками деньги на лечение больных детей – при том, что разработчики поправок в Основной закон страны назвали детей «достоянием государства». «Если мы примем другой федеральный закон, обязывающий из прибыли госкорпораций организовать фонд лечения детей, чтобы не было этого унизительного сбора на лечение ребенка, являющегося приоритетом или достоянием. Но я боюсь, это останется только декларацией», – сказала Нарусова.

Кроме того, сенатор обратила внимание на поправку о государствообращующем народе – при том, что в тексте документа нет пояснения, каком именно. «Я сейчас не говорю, что в Татарстане и Республике Саха принимаются резкие заявления по этому поводу, – отметила Нарусова. – Но при том, что мы провозглашаем себя преемниками и СССР, и даже Российской империи, в империи было понятие инородцев – мы что, к этому возвращаемся? Вот я представляю республику инородцев – республику Тува, которые считают себя преемниками Чингисхана. Это очень болезненно воспринимается в национальных республиках со старой историей, пребывающих на территории РФ. И перейти в разряд секонд-хенда, разряд инородцев – это термин Российской империи, существовавший в реальности, это очень болезненная проблема».

Глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, в свою очередь, заверил, что депутат Терешкова сама написала свои поправки, «и на бланке поставила прочерк, чтобы больше к ней никто не мог присоединиться». «А потом совершенно внезапно – для меня, по крайней мере, – приехал президент», – рассказал парламентарий.

Крашенинников также заверил, что «про инородцев здесь нет ни слова». «Я подтверждаю, что до переворота 1917 года это было в законодательстве, но сейчас здесь этого нет. Это из текста не вытекает абсолютно точно», – подчеркнул он.

Заседание сенатского комитета закончилось за несколько минут до начала заседания Совета Федерации. Сейчас сенаторы рассматривает закон о поправках к Конституции, который сегодня был принят Государственной думой.

Москва, Татьяна Дорофеева

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