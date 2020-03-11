Только один голос против: Совет Федерации без вопросов утвердил поправки в Конституцию

Совет Федерации без вопросов утвердил принятый сегодня Госдумой закон о поправках к Конституции. Поступивший в экстренном порядке из нижней палаты парламента документ сначала рассмотрел сенатский комитет по государственному строительству, для этого было специально прервано на час заседание СовФеда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после возобновления пленарного заседания слово для выступления было предоставлено генпрокурору РФ Игорь Краснову. Глава надзорного ведомства выразил уверенность, что «все изменения, в том числе касающиеся органов прокуратуры, сформируют эффективную систему функционирования органов государственной власти».

«Вопросов нет к генеральному прокурору? Главное, чтоб у него не было к нам вопросов», – пошутила спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Вопросов к Краснову, действительно, у сенаторов не оказалось.

После этого на трибуну вышла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая заверила сенаторов, что «поправки отвечают социальным ожиданиям общества, что видно по настроениям людей, которые мы ощущаем в повседневной жизни». «Главные из них – запрос на справедливость и запрос на стабильность», – сказала она.

Вместе с тем омбудсмен заверила, что во время голосования 22 апреля в будет работать «горячая линия», а в некоторых регионах страны – центры общественного наблюдения.

Входивший в рабочую группу сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, подчеркнул, что «это была работа не только очень значимая, но и морально удовлетворительная, в том смысле, что была очень творческая атмосфера при работе над поправками с личным участием президента».

Экс-депутат Верховного совета РСФСР, ныне сенатор Светлана Горячева также поделилась воспоминаниями, рассказав, что в 1991 году ее «9 часов расстреливали вместе с Верховным советом». Сенатор с возмущением заявила, что в 1993 году Конституцию принимали «всю скопом, все 9 глав», однако сейчас звучат предложения разделить поправки для голосования в бюллетене.

«Голосование должно быть действительно свободным и осознанным волеизъявления граждан, – возразила сенатор Людмила Нарусова. – И люди, которые одобряют одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь возможность свою позицию выразить. Поэтому я уверена, что голосование по поправкам должно проходить порознь. Но я осознаю, что я в одиночестве. Поэтому буду голосовать так, как я решила».

Последней выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. От всех жителей полуострова она заявила о единодушной поддержке поправок к Конституции.

В заключительной речи спикер СовФеда призвала поддержать принятый Госдумой закон, и назвала предстоящее голосование «важнейшим политическим событием в жизни страны», поскольку «именно граждане должны будут одобрить эти поправки или принять иное решение».

Призыву Матвиенко вняли 160 сенаторов. Трое представителей регионов решили воздержаться при голосовании, и один голос все же был подан против.

Стоит отметить, что на сайте Совета Федерации на странице с видеотрансляцией заседания пользователи оставляли далеко не одобрительные комментарии. «Наше мнение граждан Вы не слышите совсем», «Не принимать!», «Двое из ларца, а не Совет Федерации», – отмечали подписчики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

Работодатели назвали самых дефицитных специалистов. / «Мы ввязались в войну, в которой не можем победить…» России угрожает новая девальвация. / Собянин отменил «Крымскую весну»: в Москве введен запрет на крупные массовые мероприятия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»