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Среда, 11 марта 2020, 17:54 мск

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Взрыв в подмосковной воинской части: четверо солдат пострадали

При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека. Все они направлены в районную больницу в машинах скорой помощи. Причина взрыва пока неизвестна.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи, взрыв неизвестного предмета произошел в воинской части в подмосковных Луховицах. Пострадали трое служащих по контракту и один военнослужащий срочной службы.

По данным телеграм-канала «112», инцидент произошел в военной части железнодорожных войск. Все четверо пострадавших – Владислав Т., Александр Н., Иван И. и Егор К. – работали со сварочным аппаратом в гараже. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

В тяжелом состоянии медиками скорой помощи был госпитализирован Егор К., его сослуживцы были доставлены в больницу своими товарищами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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