Мировые цены на нефть вновь пошли вниз: рубль дешевеет

Мировые цены на нефть вновь снижаются после заявления Саудовской Аравии, которая намерена увеличить добычу «черного золота» на 13 млн баррелей в сутки, что на миллион больше, чем предполагалось ранее.

На Лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent упала почти на 4%. В настоящее время баррель торгуется вблизи отметки $36. Американская нефть марки WTI продается по $33,43 за баррель.

Падение нефтяных цен отразилось на биржевом курсе российской валюты. К 17:00 мск на торгах на Московской бирже курс доллара вновь приближается к отметке 72 рубля, евро продается по 81,5375 рубля.

По итогам утренних торгов Банк России установил на завтра, 12 марта, официальный курс доллара на отметке 71,4720 рубля, евро – 81,0207.

Обвал на нефтяном и валютном рынке произошел в начале недели. Накануне после открытия торгов на Мосбирже рубль резко упал после обвала мировых цен на нефть и шторма на глобальных фондовых рынках. Доллар взлетел до 72,24 рубля, евро – до 81,89 рубля.

В конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене более чем 30%, американская легкая нефть WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Стоимость евро на валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.03.20

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