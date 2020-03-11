В Москве годовалого ребенка госпитализировали после обрезания на дому

Московские следователи начали проверку ситуации с госпитализацией младенца, у которого открылось кровотечение после некоей медицинской услуги на дому. Информацию об этом в Главном следственном управлении по Москве получили из СМИ.

Как сообщили в столичном главке Следственного комитета, в квартире дома на юго-западе Москвы ребенку была оказана медицинская услуга. В результате у малыша открылось кровотечение, и он был госпитализирован. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ГСУ.

Ранее сообщалось, что 8 марта в Москве в больницу попал годовалый ребенок. По информации РЕН-ТВ, малышу родственники делали обрезание на дому, однако операция по удалению крайней плоти прошла неудачно. «Пятый канал» уточняет, что инцидент произошел в районе Южное Бутово. Врачи сообщили о травме ребенка в полицию, и отдел по делам несовершеннолетних также начал проверку этого случая.

Москва, Татьяна Дорофеева

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