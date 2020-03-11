В России началась «война престолов»: элита готова отправиться в «свободное плавание» без Путина

В России началась «война престолов», результатом которой может стать политический кризис и приход к власти хунты. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, комментируя последние события вокруг реформы Конституции. По его оценке, пока политические кланы сдерживает фигура президента, но разрушительные для страны процессы уже начались.

«Мы видели вчера начало коллапса российской власти. У нас начались войны престолов, вся политическая система превращается в цирк. Этот цирк мы вчера и наблюдали: сначала – досрочные выборы, депутатов уговаривали, что надо их провести. Потом прибегает президент, чтобы лечить ситуацию, половину отыгрывает назад в срочном порядке…Это показывает, что внутренняя политика у нас движется по своей внутренней траектории, а не той, которая рисуется. Можно сказать, что наверху полный бардак, мы увидели завершающий концерт, который показал, что там нет ни единения, ни общего целеполагания», – сказал Неживой.

Эксперт пояснил, что в последние годы власть эксплуатировала страх населения перед переменами, но оказалось, что сама во многом ему подвержена. «Власть думает, что она чем-то отличается, но там происходят те же самые процессы. Их сейчас от полномасштабных войн престолов сдерживает тот же страх. Фигура президента в нашей элите пока центральная. Они боятся отправиться в свободное плавание, но это недолго продлится», – считает эксперт.

По его мнению, «война престолов» идет пока с оглядкой на президента, но уже можно наблюдать «попытки части элиты отсечь другую часть элиты от ресурсного пирога на фоне изменений в стране». «Их не интересует то, что экономика полетела в тартарары. Это классическое сведение счетов. Все находится в шатком состоянии – того и гляди рухнет», – сказал он.

Как полагает Неживой, включение России в «нефтяную войну», результатом которой уже стал обвал мировых цен на «черное золото», негативным образом отразится на экономических перспективах страны. «Мы в результате этой войны получаем ухудшение благосостояния всего населения – это проваливает экономический базис. Это подножка. Это было сделано без оглядки на остальных», – сказал политолог.

Согласно его прогнозу, в условиях экономического кризиса страх перед переменами у граждан может смениться на злость. «Даже если у нас были ожидания стабильности, эта идея, что нужно набрать жирка, а потом власть может стать сменяемой – это эксплуатация страха перед переменами. Но когда вам становится нечего кушать и возникают проблемы со всем, ваша лояльность и страх перед переменами очень быстро пропадут. Возникнет раздражение и злость», – подчеркнул он.

Комментируя поправку в Основной закон об обнулении президентских сроков, политолог отметил, что «ему (Путину) надо еще избраться» в таких условиях. «В 1991 году Ельцина воспринимали, чуть ли не как героя, а в 1999 году его дружно ненавидела вся страна», – напомнил он.

В нынешней ситуации, как полагает эксперт, Россию ждет либо хаос, либо оформление части элиты в хунту. «Городские «сумасшедшие», которых старательно маргинализировал Сурков (Владислав Сурков, экс-советник президента) в рамках управляемой демократии, лишая возможности участвовать в политике, – вот эти люди улицу и поведут. Не обязательно это будут либералы. Плюс, если у нас начнется что-то серьезное с коронавирусом, это явно выплеснется в массовое недовольство», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.20

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