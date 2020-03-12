Жестокое убийство: в Москве мужчина забил до смерти свою мать

В Москве мужчина до смерти забил свою престарелую мать и попал в больницу с психическим расстройством. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 10 марта в квартире на улице Маршала Бирюзова. Между подозреваемым и его матерью 1941 года рождения произошел конфликт, в результате которого он нанес ей множественные удары в область головы и туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

В СКР уточнили, что в тот же день мужчина был задержан, и доставлен в больницу в связи с ухудшением психического здоровья. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.03.20

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