Биржевой обвал: стоимость акций и курс рубля снова рухнули

На финансовом рынке произошел новый обвал котировок, поводом для которого стало объявление пандемии коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс Московской биржи рухнул почти на 5%, а курс рубля по отношению к американской и европейской валюте снова приближается к антирекордным отметкам.

К 11:13 мск индекс Мосбиржи упал на 4,5%, а с начала марта обвалился уже более чем на 14%. Индекс РТС снижается еще активнее – на 6,64%, а с начала года – почти на 34%.

Комментируя ситуацию на финансовом рынке, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич обратил внимание, что обрушение биржевых котировок наблюдается на всех ведущих международных площадках. Американский индекс Dow Jones закрыл торги среды потерями в 20,2% от пиковых значений месячной давности, а фьючерсы утром теряют еще 4,3%, упав в область минимумов декабря 2018 года. Европейские рынки чувствуют себя еще хуже. EuroStoxx50 опускался до уровней 2013 года. От пиковых уровней 20 февраля индекс обрушился уже на 30%.

«Негатива по Европе добавляет объявление Трампа о запрете приема пассажиров из Европы, за исключением Британии. Даже в этих условиях сказывается близость политиков Америки и Соединенного Королевства. Впрочем, темпы распространение числа заболевших в Италии остаются пугающе высокими, несмотря на карантин», – отмечает эксперт в своем обзоре.

В то же время мировые цены на нефть, от которых зависит курс российской валюты, возобновили активное падение. На лондонской бирже ICE «черного золота» марки Brent снижается почти на 4,5% и торгуется на уровне $34 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI продается по $31,5 за баррель, теряя в цене те же 4,5%.

Валютный рынок отреагировал на эту ситуацию очередным обвальным падением. Курс доллара превысил 74 рубля, евро торгуется вблизи отметки 84 рубля. Для сравнения: официальный курс «американца» на сегодня составляет 71,4720 рубля, «европейца» – 81,0207.

Обвал на финансовых и сырьевых рынках начался в начале недели после того, как России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. В результате стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене более чем 30%, американская легкая нефть WTI подешевела на 27% – до 30,27 доллара за баррель. Стоимость евро на валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.03.20

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