«То, что сейчас происходит, – это балаган»: оппозиция в Мосгордуме отказались голосовать за поправки в Конституцию

Оппозиция в Мосгордуме потребовала завершить внеочередное заседание столичного парламента без рассмотрения вопроса о поправках в Конституцию. Депутаты получили документ на 71 странице только после 19 часов вечера накануне. «То, что сейчас происходит, это балаган, участвовать в котором – позор», – заявил депутат от КПРФ Олег Шереметьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллегу по фракции поддержали и другие парламентарии от КПРФ. В частности, Елена Шувалова заявила, что возражает против рассмотрения закона на сегодняшнем заседании. «У меня будут свои предложения, я собиралась их подать завтра, и мне неясно, как они будут учтены. Я собиралась подать в рамках действующего регламента. Это то, что мне позволяет закон», – пояснила она.

Депутат Павел Тарасов, в свою очередь, подчеркнул, что «сами поправки содержат антиконституционные требования». «Я предлагаю на 1 апреля перенести заседание. Полагаю, день дурака – это наиболее соответствующая дата», – заявил он.

Депутат Евгений Ступин указал, что нарушается регламент, который дает народным избранникам 10 дней для подачи своих предложений. Фактически у них было менее суток.

«Закон поступил вчера, в 19:17 был нам разослан, у нас есть 10 дней на выдачу предложений, – поддержал коммунистов депутат от «Справедливой России» Михаил Тихонов. – В противном случае нарушается регламент, нарушаются права депутатов, и решение Мосгордумы будет нелегитимным».

Парламентарий также подчеркнул, что уже направил предложение о запросе в Конституционный суд по поводу «поправки Терешковой», «чтобы не принимать решение в воздух». «Давайте сначала выясним, допускает это Конституционный суд или нет, чтобы не ставить телегу впереди лошади», – предложил он.

Депутат от «Яблока» Дарья Беседина со своей стороны напомнила, что закон дает региональным думам год для того, чтобы рассмотреть закон о поправках к Конституции. «Я предлагаю принять решение об окончании текущего заседания и поставить этот вопрос на голосование», – заявила она спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Предложение закрыть заседание поддержали также депутаты Екатерина Енгалычева, Николай Зубрилин, Елена Янчук и Сергей Митрохин.

Между тем, представители «Единой России» и парламентарии из объединения «Моя Москва» дружно ответили, что никакие законы и регламент думы не нарушены – поскольку минимальный срок для внесения предложений не установлен. В частности, Инна Святенко заявила, что сегодня этот же вопрос рассматривают заксобрания во всех регионах РФ. «Я слушаю, как выступают мои коллеги, и понимаю, что это все выступления для виртуального мира, – охарактеризовала Святенко позицию думской оппозиции. – Они все одинаковы. Но нам нужно жить в реальном мире, а в виртуальном вы все выложите свои выступления и будете собирать лайки».

«Мы обсуждаем переломный момент в судьбе страны – страна становится монархией, – ответил «яблочник» Сергей Митрохин. – Почему мы должны выстраиваться стройными рядами, и поддерживать?»

В ходе дискуссии депутат от «ЕР» Александр Семенников заявил, что «выльет [на оппозицию] ушат холодной воды». «Какие поправки и куда вы собрались подавать? Вчера закон уже одобрен Советом Федерации, мы находимся в стадии вступления закона в силу», – констатировал он.

Его коллега по фракции Кирилл Щитов, в свою очередь, указал оппозиции, что на рассмотрение в Мосгордуму представлены не поправки к Конституции, «а постановление Мосгордумы на половине листочка, для его изучения и ночи много».

В результате спикер столичного парламента отказался ставить на голосование предложение об окончании заседания без рассмотрения единственного стоящего в повестке дня вопроса. Шапошников заявил, что у думы нет полномочий завершать заседание таким образом.

Повестку дня поддержали 26 депутатов, против голосовали 15, один воздержался. После этого на трибуну с докладом о сути поправок к Конституции вышел «единоросс» Александр Козлов.

Напомним, Государственная дума приняла закон в третьем, окончательном чтении 11 марта. В этот же день он поступил на рассмотрение и был одобрен Советом Федерации. В верхней палате парламента против проголосовал только один сенатор – Вячеслав Мархаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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