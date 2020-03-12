«Каким образом поправки соответствуют Основному закону страны?» В Мосгордуме обсудили изменение Конституции

Обсуждение поправок в Конституцию РФ в Мосгордуме вылилось в странную полемику, в ходе которой представители «Единой России» фактически оставили без ответа все вопросы думской оппозиции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», непонятным для многих депутатов оказалось , в том числе, игнорирование постановление Конституционного суда, запретившего еще в 1998 году обнулять президентские сроки.

Об историческом решении Конституционного суда напомнил, в частности, депутат от КПРФ Павел Тарасов. «5 ноября 1998 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции механизм, при котором после изменения Конституции можно считать президентские сроки заново, – отметил он. – Каким образом при этом поправки соответствуют Основному закону страны?»

В ответ докладчик по вопросу «единоросс» Александр Козлов предложил Тарасову вспомнить, «о каком президенте тогда шла речь». «Перечитайте историю и внимательно отнеситесь к решению Конституционного суда», – посоветовал он. Дальнейшие вопросы о Козлов адресовал к суду, а вопрос депутата Елены Янчук о смысле пожизненного сенаторства – к членам Совета Федерации.

«Неважно, о каком президенте идет речь!..» – выкрикнул из зала депутат Евгений Ступин, после чего сразу получил официальное замечание от спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«Отсылку к правлению Ельцина считаю бессодержательной», – подчеркнул со своей стороны Тарасов, и задал второй вопрос. «Валентина Терешкова в своем обосновании, почему предлагается эта поправка, сослалась на мнение избирателей, – обратил внимание он. – Не кажется ли вам, что пожелание избирателей о пожизненном сроке для Путина было понято совсем в неправильной плоскости?»

«Мы рассматриваем сегодня не конкретные статью закона по сути, а в целом выносим на голосование вопрос об одобрении или не одобрении», – заявил на это Козлов.

«Почему одновременно с обнулением сроков не обнуляются пенсионная реформа и приватизация?» – поинтересовался еще один депутат от КПРФ Сергей Савостьянов. «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» – обратился Козлов к спикеру Мосгордумы.

«В какого именно Бога передали нам веру предки?» – спросила депутат Дарья Беседина. «У каждого бог свой», – со смехом ответил Шапошников.

В ходе такой дискуссии депутат от «ЕР» Людмила Стебенкова попросила спикера Мосгордумы сделать замечание «тем депутатам, которые оскорбляют чувства верующих» – не уточнив, к кому именно это относится.

Со своей стороны «единоросс» Кирилл Щитов призвал задавать вопросы докладчику не по поправкам к Конституции, а по проекту постановления – в котором записано всего четыре пункта. Первым из них Мосгордума одобряет закон о поправках в Конституции.

После того как время, отведенное на вопросы, истекло, депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Олег Шереметьев потребовали его продлить, однако Шапошников отказался ставить этот вопрос на голосование. Шереметьеву пришлось даже подойти к месту спикера Мосгордумы, чтобы озвучить свое предложение в его микрофон, однако это не помогло. Шапошников объявил о начале депутатских выступлений по проекту постановления Мосгордумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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