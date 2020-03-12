«Власть вносит поправки для укрепления себя самой»: в КПРФ предупредили о негативных последствиях реформы Конституции

В России никогда не будет построена нормальная политическая система, если поправки к Конституции в их нынешнем виде вступят в силу. Как заявил сегодня на заседании Мосгордумы лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин, власть вносит изменения в Основной закон страны исключительно для поддержания себя самой, что в итоге может обернуться административной диктатурой.

Депутат подчеркнул, что сейчас чиновникам и руководителям страны позволено проводить любое решение, несмотря на общественные протесты. «Такое давление на народ может иметь отрицательные последствия», – предупредил он.

Зубрилин обратил внимание, что «в последнее время власть круто взялась на урезание социальных гарантий». В частности, был повышен пенсионный возраст, в стране идет оптимизация здравоохранения, система образования развалена, не соблюдается конституционное право граждан на свободу слова и мирные собрания. «Где наше здравоохранение, образование, где 25 млн новых рабочих мест, обещанных действующей властью?» – поинтересовался он.

«Власть сегодня вносит поправки для укрепления себя самой», – подчеркнул Зубрилин.

По его словам, в стране, где не работают демократические институты в области местного самоуправления, гражданам предлагают согласиться с обнулением сроков президента. «Это позволит и далее проводить идеологию одной политической партии, укреплять административную диктатуру, это значит, что нормальную политическую систему мы никогда не построим», – заявил он.

В то же время депутат отметил, что на этом фоне населению, вместо референдума, «навязывают обычный опрос, завернутый в обертку всенародного голосования». «КПРФ и ее фракции в Госдуме и Мосгордуме предлагают законный путь – собрать Конституционное собрание и провести конституционный референдум, – сказал Зубрилин. – Если что-то менять – то только для улучшения жизни граждан».

«Должна быть сменяемость власти, если мы себя считаем демократической страной, – подытожил он. – Фракция КПРФ не может голосовать ни за, ни против – против значит поддержать действующую расстрельную Конституцию, а если за – значит модернизировать расстрельную Конституцию и сделать ее тоталитарной».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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