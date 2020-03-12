«Серьезная мина под будущее страны»: фракция «Яблоко» в Мосгордуме отказалась поддержать поправки к Конституции

Фракция «Яблоко» в Мосгордуме в полном составе будет голосовать против постановления об одобрении поправок к Конституции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер думских «яблочников» Максим Круглов сегодня на заседании городского парламента.

Парламентарий обратил внимание, что в российском законодательстве нет формулировки о всенародном голосовании при принятии поправок к Конституции, а значит – такая форма волеизъявления изначально незаконна. В то же время многие из уже принятых Госдумой и СовФедом поправок неконституционны – в частности, речь идет о норме о местном самоуправлении. «Оно самостоятельно и не входит в систему органов власти», – подчеркнул Круглов.

«Обнуление сроков – по сути это закрепление несменяемости власти Владимира Владимировича Путина, он будет у власти больше четверти века, и если ему кажется, что это мало – это лучшая характеристика итогов его правления», – подчеркнул депутат.

«Нам предстоит жить с нелегитимной, незаконной Конституцией. Это очень серьезная мина под будущее всей страны, возможное провоцирование серьезных гражданских конфликтов в будущем, потому что с нелегитимной Конституцией жить невозможно, – подчеркнул лидер фракции «Яблоко». – Вся страна становится заложницей этой авантюры, незаконной операции по сохранению пожизненной власти президента Путина».

Парламентарий подчеркнул, что «Яблоко» отказывается участвовать в этой авантюре.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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