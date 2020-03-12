«Сюрреалистический балаган, как в «Звездных войнах»: Россия может не пережить еще одно десятилетие

Поправки к Конституции РФ являются изменением государственного устройства, цель которого легализовать диктатуру олигархии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев, выступая на заседании городского парламента.

«Вызывает крайнее возмущение то что наш народ держат зла совсем тупое быдло, которое можно так дешево развести, – заявил он с думской трибуны. – Заигравшиеся политтехнологи решили, что Фурсенко с Калинами уже воспитали новое поколение оболваненных потребителей, а всякие Кеосаяны, Симоньяны, Бабаяны и прочие Соловьевы вышибли последние мозги из старшего поколения».

Депутат подчеркнул, что россиянам будет предложено «в одном пакете» проголосовать как за вещи совершенно очевидные, так и за абсолютно недопустимые – чтобы любого, кто посмеет выступить против, можно было обвинить, в чем угодно. «Либо он гей, выступающий против основ семьи, либо он выступает за развал страны, и так далее. Осталось только добавить в Конституцию все законы физики и учебник географии – чтобы можно было любого, возражающего против пакета, обвинять в явном идиотизме и отрицании очевидных фактов», – констатировал Шереметьев.

Парламентарий обратил внимание, что в «нагрузку» к очевидным вещам россиянам предложено поддержать изменение конституционного строя. «Точнее, это легализация сложившегося положения: диктатуры олигархии, – подчеркнул депутат. – Понятно, что личность осуществляющего верховную власть имеет значение только потому, что это удачно раскрученный бренд. На самом деле это лицо фирмы под названием «Кооператив «Озеро», и личности так называемых новых дворян всем известны. Именно их вечное правление нам и хотят навязать».

По оценке Шереметьева, все это приведет к тому, что даже потомки живущих сегодня россиян будут лицезреть одного и того же президента, «фамилия которого будет означать уже не личность, а должность». «Правда, я думаю, что Россия не переживет даже еще одного десятилетия этого распила и выкачивания последних соков из страны», – заявил парламентарий.

«Политическая реальность в стране стремительно вырождается в сюрреалистический балаган», – подчеркнул Шереметьев, отметив, что это было бы смешно, если бы перед страной не маячило страшное будущее. «Но нас пытаются лишить возможности избежать этого конституционным, законным путем», – добавил он.

Как считает Шереметьев, Россия перенимает у Запада самое худшее, это касается и сферы образования, и политического строя, и фактически россиян лишают возможности проконтролировать результаты голосования. «Это будет как в «Звездных войнах» – империя», – заключил он.

После выступления коммуниста за честь Романа Бабаяна вступился депутат от «ЕР» Александр Семенников. «Бабаян у нас один, это депутат Мосгордумы, – заявил он. – Это пример неуважительного отношения к коллегам». При этом парламентарий призвал «применить меры воздействия» к Шереметьеву.

Москва, Татьяна Дорофеева

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