Финансовый шторм: биржевой курс доллара превысил 75 рублей

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже резко повысил курсы доллара и евро по отношению к российской валюте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «американец» и «европеец» подорожали почти на 2,5 рубля, а текущие котировки основных зарубежных валют – еще выше.

На завтра, 13 марта, ЦБ повысил курс доллара до 74,0274 рубля, евро – до 83,6584. При этом к 14:47 мск на торгах на Московской бирже курс «американца» достиг отметки 75,09 рубля, «европейца» – 84,2625.

Валютные торги проходят на фоне обвального падения фондового рынка. Индекс Мосбиржи снизился на 5,82%, индекс РТС потерял 9,39%. На нефтяном рынке также усилилось падение котировок. Стоимость «черного золота» марки Brent торгуется с понижением почти на 7% на уровне $33 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 6,5% до $30 за баррель.

Судя по оценкам независимых аналитиков, ситуация на финансовом рынке будет только ухудшаться в связи с жесткими ограничительными мерами ведущих государств мира, пытающихся не допустить распространения коронавируса.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.03.20

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