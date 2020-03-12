В Мосгордуме пытаются запретить депутатам «демонстрировать свою грудь»: все дело – в слове «обнулить»

Депутат из фракции «Яблоко» в Мосгордуме Дарья Беседина призвала коллег по парламенту не поддерживать поправки в Конституцию, которые «разработаны только для того, чтобы Путин правил Россией еще 16 лет». Как заявила парламентарий, при его власти в стране государственная машина оказалась коррумпирована сверху до низу, СМИ превратились в инструмент пропаганды власти, а силовики стали продолжателями дела НКВД. Проект решения Мосгордумы об одобрении поправок народная избранника назвала «позорным».

«Власть в нашей стране уже много лет находится в руках одной коррумпированной группировки во главе с президентом Путиным, – заявила Беседина. – Они обманывают и держат в страхе россиян, почти все СМИ в стране превратились в инструмент пропаганды. Они воруют деньги. Государственная машина коррумпирована сверху до низу. Они убивают людей. Силовики у нас превратились в достойных продолжателей дела НКВД. И самое страшное – они лишают будущего нашу страну. Я верю, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы – он хочет править до конца своей жизни, и желает все, чтобы удержать свою власть».

Беседина обратила внимание, что уже сейчас Путин находится во главе государства дольше, чем Леонид Брежнев. Однако его правление рано или поздно закончится, и тогда России придется перевернуть «эту позорную страницу истории».

Это заявление вызвало недовольство представителей партии власти. Вице-спикер Мосгордумы от «ЕР» Степан Орлов назвал выступление Бесединой «достаточно резким» и велел комиссии по регламенту проанализировать его на предмет соответствия законодательству. Из зала кто-то выразил протест против такого решения, и Орлов поставил свою идею на голосование. Оказалось, что 14 депутатов поддержали проверку заявлений Беседой, при этом 12 голосовали против. В итоге депутат от «ЕР» Александр Семенников был вынужден констатировать, что предложение о проверке выступления Бесединой не прошло.

Тем не менее, парламентарий не преминул высказать критику в адрес Бесединой. «Помимо высказываний и выражений, я понял, что выступающая находилась в футболке с ненормативной лексикой на груди, очевидно характеризующей ее психологическое состояние в этот момент, – заявил Семенников. – Мне кажется, это тоже недопустимая вещь». В этой связи он предложил «над этим поработать в смысле регламента» и «ограничить возможность демонстрировать свою грудь в лексике, противоречащей законодательству об административных правонарушениях».

На футболке Бесединой был изображен набирающий популярность в Сети мем со словом «обнулись».

Вышедший после этого на трибуну коммунист Павел Тарасов указал, что у «единороссов» «стали возникать замечания даже к слову «обнулить», но при этом к содержанию этого вопроса почему-то замечаний нет».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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