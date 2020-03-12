«Нелегитимная реформа» Конституции: обнуление сроков Путина выгодно тем, кто обвалил рубль

В продлении срока правления президента РФ Владимира Путина заинтересованы те, кто сейчас обваливает рубль и экономику страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. При этом, по его оценке, спецоперация по изменению Конституции наталкивается на большую проблему: всенародное голосование не легитимизирует вносимые изменения в Основной закон.

Выступая на заседании Мосгордумы, парламентарий обратил внимание на невозможность контроля за ходом голосования и подсчетом голосов, в результате чего результат будет «нарисован на потолке».

«Кто будет проводить это голосование? Московская городская избирательная комиссия? [Глава избиркома] Валентин Павлович Горбунов, которому мы в этом зале уже с десяток раз высказывали свое недоверие, и при этом никакой реакции на это нет. Он даже не соизволил нас здесь посетить и дать ответы на вопросы депутатов городского парламента», – констатировал Тарасов, напомнив о многочисленных вопиющих нарушениях в ходе выборов в Мосгордуму.

Депутат подчеркнул, что результаты такого голосования не вызовут доверия общества. «Вся процедура этого псевдоголосования заточена на то, чтобы ни один субъект этого процесса не мог контролировать происходящее, – заявил Тарасов. – Не будет ни наблюдателей, ни прессы, ни даже нормальной организации работы комиссии, потому что для этого нет законных рамок. И в принципе невозможно будет проверить, как проголосовали избиратели. Это нужно для того, чтобы сделать массовку и нарисовать на потолке абсолютно выдуманные цифры явки и результата».

Как считает парламентарии, «Терешкова неправильно поняла требование избирателей о пожизненном сроке для Путина». «Я уверен, что большинство избирателей под этим понимали совершенно другие вещи», – сказал Тарасов.

По его словам, в пожизненном правлении Путина заинтересованы те, кто «сейчас обвалил рубль и нашу экономику», благодаря бездарно проведенным переговорам с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), после чего обвалились мировые цены на нефть и курс рубля.

Тарасов напомнил об уже состоявшемся в 1998 году решении Конституционного суда, перед которым также был поставлен вопрос о возможности обнуления президентских сроков через поправку к Основному закону. «Конституции перерасчет количества сроков, проведенных в кресле президента, не соответствует. Это не мое мнение, это определение Конституционного суда, можно даже не запрашивать заново», – посоветовал он представителям партии власти.

Парламентарий заявил, что на его взгляд плоха как Конституция 1993 года, принятая под грохот выстрелов, так и поправка к ней. «Та Конституция фактически привела Путина к диктаторскому положению, а новые поправки еще укрепляют его личную власть», – заключил Тарасов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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