Госдума и Совет Федерации обнулили надежды граждан России

России требуется не обнуление, а обновление, поскольку невменяемость власти грозит уничтожить страну. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Мосгордумы, посвященном поправкам к Конституции, заявил депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.

Парламентарий не согласился с вице-спикером столичного парламента от «Единой России» Степаном Орловым, который заявил, что идеи поправок «витали в воздухе» и обсуждались в стране на протяжении почти двух месяцев.

«Идея о том, что президент Путин будет править практически пожизненно, спустилась из космоса. А в космосе, как известно, воздуха нет», – подчеркнул Митрохин, намекая на то, что поправку внесла первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Какие традиции мы укрепляем, если поддерживаем то, что нам всунули? Традиции абсолютной монархии и полной несменяемости власти, – констатировал депутат. – Если скажут, что у нас и выборы есть, и конкуренция, как постоянно говорит президент – ну извините, мы же знаем, что это за выборы. Любого опасного [для Путина] человека на них просто не пустят. Не надо обманывать – никакие это не выборы, и не конкуренция. Единственная надежда была на конституционное ограничение сроков. К сожалению, Госдума и Совет Федерации вчера обнулили эти надежды».

По его словам, фактически обе палаты парламента разрешили одному человеку – Владимиру Путину – править 36 лет. Однако несменяемость власти приводит к страшным последствиям для страны. В Советском Союзе это привело «к маразму у власти, и все прекрасно помнят лицо этого маразма», отметил парламентарий. «Страна не развивалась, она глубоко села на нефтяную иглу. Не смогли конкурировать с Западом, с которым вели «холодную войну», и не удержались от того, чтобы вести еще и «горячую» – в Афганистане, – обратил внимание Митрохин. – А что у нас сегодня происходит? Да в принципе то же самое! Мы так же сидим на нефтяной игле, и так же во вражде со всем миром. Причем тогда враждовали только с Западом, а сейчас у нас из друзей только Сирия осталась. В которой мы тоже ведем активную войну, как тогда в Афганистане. В чем разница-то?»

Митрохин попросил коллег по Мосгордуме вспомнить, чем заканчивается застой в России – как царский, так и брежневский. «Когда говорят, что Горбачев развалил страну… Горбачев был уже инерцией, а главной причиной был Брежнев, несменяемость власти, консервация традиций и всего прочего – о чем сейчас с пафосом говорится с высоких трибун», – заявил Митрохин.

«Та поправка, которую вчера приняли, это мина замедленного действия, в результате которой от нашей страны может ничего не остаться, – подчеркнул он. – Не обнуление сегодня нужно России, а обновление!»

После выступления Митрохина прямая трансляция с заседания Мосгордумы внезапно прервалась на словах депутата Олега Шереметьева, который сообщил, что ему пришлось полчаса ждать, чтобы ответить представителю фракции «Единая Россия» Александру Семенникову. О чем именно шла речь – так и осталось неизвестным.

Москва, Татьяна Дорофеева

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