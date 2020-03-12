«Надо вовремя остановиться…»: космонавт Олег Артемьев предложил свои поправки к Конституции

Конституция России с поправками выходит «в лидеры во всем мире на нашей планете», однако в ней не хватает еще нескольких пунктов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Мосгордумы заявил депутат от «Единой России», космонавт Олег Артемьев. По его словам, в Основной закон страны следует внести обязательную регулярную психиатрическую проверку депутатов, а высшее руководство страны обязать раз в год проходить тест на наркотики.

Артемьев сообщил, что «по роду своей деятельности» общается с представителями различных стран и культур. «Они свои Конституции вообще не читали. И они свои Конституции прочитали, я их Конституции прочитал, и хочу вам сказать, что наша Конституция была хорошая, но посредством этих поправок она выходит в лидеры во всем мире на нашей планете», – сказал Артемьев.

По его словам, это заслуга поправки о традиционных семейных ценностях, из-за которой россиянам уже завидуют жители других стран мира. «У них этого нет, ни в одной Конституции нет. Эти все поправки бессмысленны, если в стране будут жить одни женщины, или одни мужчины. Поэтому это большой плюс», – заявил Артемьев.

Оппозиции, которая хочет взять власть в свои руки, депутат и космонавт посоветовал «работать с той властью, которая сейчас есть, любить ее, потому что если вы вместо нее [Терешковой] эту поправку бы предложили, то вы бы обошли всех на повороте».

В целом же, как сказал Артемьев, внесенных «поправок было много, все очень хорошие», и он будет голосовать за одобрение принятого Госдумой и СовФедом закона.

«Единственное, о чем я жалею – что кое-каких поправок нет», – признался Артемьев. В частности, отметил он, на конституционном уровне следовало бы ввести психиатрическое обследование кандидатов в депутаты и самих депутатов хотя бы раз в год. «Потому что – я ни на кого не показываю пальцем – потому что то положение, когда ты в округе, когда тебя одолевают разными просьбами там, ты поневоле можешь превратиться в тех людей, которые немного неоднозначны. Поэтому все-таки надо вовремя остановиться и, может быть, вылечиться, или … чтобы не быть резким, чтобы любить тех людей, которые рядом», – объяснил он.

Второй поправкой Артемьев ввел бы обязательную проверку депутатов на полиграфе, «потому что это исключило бы управление депутатами со стороны, от внешнего управления».

«И депутаты Госдумы, я не всегда с ними согласен, не приняли то положение, когда есть проверка на наркотические средства, – рассказал Артемьев о своем третьем предложении. – Поэтому раз в год я бы ввел бы конституционно. Чтобы те люди, которые отвечают за управление нашей страной, тоже бы проходили такую проверку».

Напомним, трансляция заседания Мосгордумы была прервана, на ее официальном канале на YouTube прямого эфира не было более часа. Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов в соцсетях отметил: «Трансляция прервана. Выступил по ведению об отсутствии трансляции. Шапошников (спикер Мосгордумы) с ухмылкой заявляет, что лёг интернет. Начал запись на телефон».

Московская городская дума сегодня проводит внеочередное заседание. В повестке дня – всего один вопрос: о проекте постановления Мосгордумы о законе по поправкам к Конституции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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