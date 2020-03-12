«Власть от Путина перейдет Путину…»: экономический кризис может сорвать этот план

Планы Кремля по сохранению власти действующего президента РФ Владимира Путина могут быть сорваны в связи с разрастающимся экономическим кризисом, который пока используется для продавливания выгодных для политической элиты решений. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, эта рискованная и непродуманная игра может обернуться новым серьезным вызовом для властей в связи с очередным обнищанием населения. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По его мнению, сейчас политическая элита воплощает в реальность «не очень качественную импровизацию». «Власть использует ситуацию некоторого шока, возникшего в результате ухудшения экономической ситуации, чтобы попытаться провернуть свои дела, навязать сценарий политический манипуляций и не очень честных комбинаций и решить свои проблемы. На мой вкус, это очень рискованная игра, которая может закончиться обратным результатом – их планы будут сорваны, тем более что они не очень хорошо проработаны», – сказал Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что речь идет о сценарии авторитарного транзита, когда «власть от Путина переходит к Путину». «Но вполне возможно, что после этого будет введен пост вице-президента или какие-то еще изменения и следующего президента мы получим без выборов. Скажем, нам опять предложат избрать Путина, мы изберем Путина, а получим совершенно другого человека, которого они для себя уже определили, возможно», – отметил он.

При этом политолог подчеркнул, что перспективы решения экономического кризиса не просматриваются. Судя по всему, власть будет действовать по прежнему сценарию и направит все ресурсы на защиту своих интересов и крупных корпораций.

«Кубышка не в наших руках. Будут решать не проблемы населения, а проблемы крупных корпораций. Для чего была проведена пенсионная реформа? Чтобы отключить Пенсионный фонд от Фонда национального благосостояния. Вполне понятно, что «кубышку» используют по полной программе, но для «Роснефти», «Газпрома», может быть, «Лукойла». А для населения никакой кубышки нет. Оно будет удовлетворено обесцененными рублями в условиях падающего курса», – отметил Кагарлицкий.

По его оценке, рост цен будет более динамичным, чем рассчитывает власть, поэтому россияне могут резко отреагировать на происходящее. «Скорее всего, этих обесцененных рублей просто не хватит, чтобы сохранить даже существующий уровень жизни. Я думаю, что обстановка будет ухудшаться. Более того, бытовые и финансовые ресурсы домохозяйств давно исчерпаны. В сытые годы люди закупились бытовой техникой, одеждой, поэтому кризис 2008-2010 года перенесли не очень тяжело. Но сейчас исчерпаны, поэтому население очень болезненно будет переносить кризис», – прогнозирует Кагарлицкий.

Как полагает политолог, ситуация может выйти из-под контроля властей в течение ближайшего времени. «Я считаю, что они (власти) сильно подставляются и создают условия для политического кризиса там, где они могли бы, если не избежать, то смягчить. А они играют на обострение. Это не самый мудрый поход. На данном этапе протесты есть, но они стабильны и не нарастают, но власть, похоже, умудрилась соединить это все с политическим недовольством. Это уже новый фактор, который, я думаю, мы почувствуем уже в течение этого года», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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