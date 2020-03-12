«Вы сами толкаете людей на улицы…» «Единая Россия» в Мосгордуме одобрила обнуление сроков Путина

Мосгордума приняла постановление об одобрении закона о поправках к Конституции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ поддержали 26 депутатов, против были 13, воздержались четверо.

Перед голосованием в заключительных выступлениях депутаты от оппозиции призвали не загонять страну в политический кризис и не толкать людей на улицы. «Глава государства думал укрепить свою власть. Но будет обратное. Помяните мое слово», – предрекла представитель фракции КПРФ Елена Шувалова.

«Шесть лет стагнации и снижения уровня жизни прорвались черный вторником. Символично, что в тот же день у нас разразился кризис политический, обнуление Конституции. То, что происходит в региональных парламентах – это сюр, – охарактеризовал происходящее депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, отметив, что спикер Мосгордумы Алексей Шапошников даже не поставил на голосование его предложение об обращении в Конституционный суд. – Предложение продлить правление одного человека до 36 лет – это абсолютно антиконституционно, это убивает политическую, а с ней и экономическую конкуренцию. У нас на глазах происходит страшное: убивается легитимность власти, страна загоняется в тягчайший политический кризис. Я буду голосовать против».

«Поправки легализуют диктатуру одного человека, при котором последние шесть лет происходит падение уровня жизни в стране, при котором детям собираются на лечение деньги смсками, – обратил внимание депутат от КПРФ Евгений Ступин. – Понятно, что у такого режима будущего нет. И когда нам говорят, что вы можете его выбрать, или не выбрать – внедряется электронное голосование, и будут нарисованы те цифры, которые нужны. Вы сами выталкиваете людей на улицы. Не делайте этого. Одумайтесь!».

Лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов, в свою очередь, предупредил коллег из «Единой России», что из-за них всей стране придется жить с нелегитимной Конституцией. «Это очень опасно для будущего страны, речь идет о наших детях, это им придется с этим разбираться», – подчеркнул он.

Однако «единороссы» один за другим заявляли, то будут голосовать в поддержку поправок в Основной закон страны. «Я буду голосовать за, потому что считаю, что наша страна будет в безопасности, если чиновники нашего государства не будут иметь счетов в иностранных банках и иностранного гражданства», – сообщила депутат от партии власти Ольга Мельникова.

Народный артист РФ, «единоросс» Евгений Герасимов заявил, что еще неизвестно – пойдет ли Путин на выборы, однако пока «близко приближающихся к Путину из оппозиционных лидеров» лично он не видит – и поэтому будет голосовать «за».

В результате голосования на думском табло высветилось, что постановление Мосгордумы о поддержке поправок к Конституции в первом чтении поддержало 26 депутатов, против голосовало 12 и воздержались трое.

С учетом двух отсутствующих депутатов, голоса распределились следующим образом: «за» – 26, «против» – 13, воздержались – четверо. Речь идет о коммунистах Дмитрии Локтеве, который подал голос «против», и Николае Губенко, решившем воздержаться.

После голосования выяснилось, что у депутатов есть поправки к проекту постановления. Путем голосования было определено, что на их обсуждение будет дано не 9 дней, как предлагала депутат от «Яблока» Дарья Беседина, а 10 минут – как предложил «единоросс» Степан Орлов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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