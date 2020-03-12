«И правительство поменяли, и поправки в Конституцию приняли, а жизнь лучше не стала...» Стране предложили очередную иллюзию

Политическая элита России снова разыгрывает свою любимую игру – под видом перемен предлагает иллюзию. Как считает известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, в сложной экономической обстановке власть действует по старым сценариям и готовится купировать протест. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что главное – во время завинчивания гаек «не сорвать резьбу».

По мнению политолога, конституционная реформа в РФ будет реализована до конца, однако может повлечь за собой «отложенные риски». «Большинство проголосует за поправки. Но есть проблема отложенных рисков: вот и правительство поменяли, и поправки в Конституцию приняли, а жизнь лучше не стала. Но это будет потом…» – сказал Калачев.

Политолог пояснил, что ожидать от власти реальных решений по выходу из финансового кризиса не приходится. «А каких реальных решений можно ждать? Только ждать, когда цены на нефть снова пойдут вверх. Остается надеяться на хуситов и их ракеты. А до тех пор купировать протест. Думаю, что в ожидании социального кризиса главный соблазн – завинчивание гаек. Лишь бы резьбу не сорвали», – отметил Калачев.

При этом эксперт выразил уверенность, что экономическая ситуация негативно повлияет на внутреннюю политику. «Неужели, кто-то может в этом сомневаться? Повлияет. Но чуть позже. Когда начнется ощутимый рост цен», – подчеркнул эксперт.

По мнению Калачева, основной удар снова примет на себя правительство. «Президент у нас тефлоновый, пострадать может его рейтинг, но за него, как за соломинку большинство будет хвататься до последнего. А вот оценка работы правительства может упасть», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.03.20

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