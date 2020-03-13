Театр одного актера: конституционная реформа срежиссирована, как пьеса

В России может появиться новое протестное движение после завершения конституционной реформы. Как считает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, реакция общества своеобразный «спектакль», который сейчас разворачивается в политической и экономической жизни страны, наступит летом этого года.

Выступая накануне в Москве с лекцией «Театр и политика. Основы политического продюсирования», эксперт отметил, что российские политики, как и зарубежные, используют в работе театральные приемы. По его оценке, конституционная реформа, анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным в середине января, срежиссирована, как пьеса.

«Завязка – заявление о необходимости внесения в Конституцию социальных гарантий и недопустимости двойного гражданства для руководства России. Никто не против, все – за. Развитие сюжета – отставка правительства, шок. Третий шаг – расширение количества поправок о неотчуждаемости территорий, о семье, о Боге, о государствообразующем народе. Кульминация – «поправка Терешковой» об обнулении сроков Путина. Пятый шаг – утверждение Госдумой и Совфедом и региональными заксобраниями. Шестой и седьмой шаги – голосование в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и вступление поправок в силу. Что это – как не театр в политике? Да, может быть, это театр одного актера, но так у нас сложилось», – сказал он.

В интервью РИА «Новый День» Бондаренко отметил, что организаторы всенародного голосования по оправкам в Конституцию могут столкнуться с низкой явкой – большинство несогласных с предложениями просто не придет на избирательные участки. «Я предполагаю, что в России сознательность общества находится не на том уровне, чтобы люди дошли до избирательных участков и поставили галочку в графе «нет». Для этого нужно иметь мотивацию. Большинство людей, которые выступают против поправок, просто не пойдут. Тогда мы увидим низкую явку, но явка – такая шутка – ее можно двигать», – отметил он и добавил, что для легитимизации голосования явку наверняка будут подтягивать за счет «антиобнуленцев».

Бондаренко обратил внимание, что россияне довольно «медленно реагируют на происходящее», но протестов, скорее всего, не избежать. «Я думаю, что протесты будут. Думаю, нас ждет еще новое белоленточное движение, под другими именем, символами и частично другими людьми. Но все это будет отложено по времени, потому что у нас народ очень медленно реагирует. Можно вспомнить, что и белоленточное движение появилось опозданием. Мы в сентябре 2011 года узнали, что Путин вернется на пост президента... А когда был пик белоленточного движения? Спустя 3 месяца – в декабре», – напомнил он.

В то же время, по оценке политолога, обострение экономической ситуации, хотя и является дестабилизирующим фактором, не повлечет глобальных изменений во внутренней политике.

Москва, Мария Вяткина

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