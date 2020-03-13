Ураган в московском регионе: из-за разгула стихии погиб мужчина, повалено десятки деревьев

В Москве из-за сильного ветра погиб человек, еще один госпитализирован в состоянии средней тяжести. В столичном регионе повалено более сотни деревьев, повреждены десятки автомобилей, передает «Интерфакс».

В результате разгула стихии на востоке Москвы сегодня погиб мужчина – уроженец Владимирской области. Он ехал в машине по улице 1-я Мясниковская, и около дома №20 на его автомобиль упало дерево. От полученных травм он скончался на месте.

Из-за ураганного ветра на юго-востоке столицы пострадала москвичка. По информации агентства, врачи оценили состояние женщины как средней тяжести, она госпитализирована с сотрясением головного мозга.

В целом в Москве за ночь и утро пятницы повалено более 50 деревьев, повреждено около десятка машин. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В Подмосковье совало 62 дерева, повреждения получили около 20 автомобилей.

До вечера пятницы, 13 марта, в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. МЧС разослало жителям столицы смс-сообщения с предупреждением о том, что в пятницу ожидается «очень сильный ветер порывами до 25 метров в секунду». «Не укрывайтесь, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщениях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.03.20

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