Мэрия Москвы запретила митинг кампании «Нет!» против узурпации власти

Мэрия Москвы запретила противникам поправок в Конституцию выходить в Новопушкинский сквер, сославшись на ситуацию с коронавирусом. При этом организаторы митинга специально решили сократить количество участников до 4,9 тысяч, чтобы не нарушить указ столичного мэра.

Как сообщили в оргкомитете кампании «Нет!», мэрия Москвы ответила отказом уже на вторую попытку согласовать акцию протеста против внесения поправок в Конституцию и узурпации власти президентом РФ Владимиром Путиным. Первый митинг численностью в 50 тысяч человек предполагалось провести на проспекте Сахарова. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин издал указ о запрете массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек – при этом в первой версии документа на официальном сайте Mos.ru говорилось о запрете проведения на территории города мероприятий «с числом участников более 5 000 тысяч человек». Через некоторое время цифра была изменена.

Второй митинг организаторы предполагали провести в Новопушкинском сквере Москвы 22 марта. Чтобы не нарушить указ мэра Москвы, уведомление было подано на 4 900 человек. «В отказе мэрия всё равно ссылается на ограничения на проведение массовых мероприятий для борьбы с коронавирусом, – уточнили в оргкомитете. – Участники кампании «НЕТ!» считают отказ мэрии незаконным и политически мотивированным. Если ситуация с вирусом действительно так тревожна, нужно не ограничиваться запрещением митингов, а отменять тогда и всероссийское голосование по поправкам в Конституцию».

В оргкомитете подчеркнули, что все, кто планировал принять участие в митинге 22 марта, могут самостоятельно решить, как провести этот день. Сами участники кампании «НЕТ!» обещают быть в Новопушкинском сквере.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.03.20

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