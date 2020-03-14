Без сюрпризов: Совет Федерации утвердил результаты голосования регионов по поправкам в Конституцию

Сегодня Совет Федерации оперативно при 164 голосах «за» и одном против принял постановление об установлении результатов рассмотрения поправки к Конституции региональными заксобраниями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ будет направлен на подпись президенту Владимиру Путину, а также в законодательные и представительные органы власти субъектов РФ.

Как подтвердил докладчик по первому вопросу повестки дня, глава сенатского комитета по госстроительству Андрей Клишас, во всех 85 регионах заксобрания рассмотрели закон о поправках к Конституции и одобрили его.

С вопросом обратилась только сенатор от Тувы Людмила Нарусова. «Лингвистический вопрос: как-то по-моему коряво звучит – «об установлении», или так принято? Может быть, об утверждении?» «Это формула из закона. Мы не принимаем эти результаты, мы просто подтверждаем, как орган, куда направляют все субъекты результаты своего голосования. Мы именно устанавливаем результат», – ответил Клишас.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко со своей стороны подчеркнула, что никаких замечаний и предложений к проекту постановления нет, и объявила голосование. Результат был ожидаем: против был подан лишь один голос.

Напомним, ранее в Совете Федерации при голосовании по закону о поправке к Конституции, принятому Госдумой в третьем чтении, против также голосовал только один сенатор – экс-командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев.

Матвиенко отметила «в хорошем смысле оперативность, с которой законодательные собрания рассмотрели этот без преувеличения крайне важный вопрос для нашей страны и для ее граждан». «Все было сделано без проволочек, организованно, четко», – сказала она, и поблагодарила спикеров и депутатов заксобраний регионов «за политическую зрелость и гражданскую ответственность».

«Закон одобрен всеми 85 региональными парламентами. В принципе, исходя из настроения подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе атмосферы, результат ожидаемый, – сказала также Матвиенко. – Тем не менее, это ни в коей мере не умаляет его огромной правовой и политической значимости».

Спикер СовФеда назвала региональные заксобрания «голосом народа, который избирает депутатов, выразителями интересов всех основных социальных слоев и групп, ведущих политических сил страны». Поддержка в регионах «поправок Путина» отражает назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов РФ, подчеркнула она.

«Мы еще раз смогли убедиться в высокой степени консолидации российского общества, отсутствии в нем острых, непримиримых противоречий на социальной, этнической, конфессиональной или иной почве», – заявила Матвиенко.

После подписания спикером постановления СовФеда, президент вправе подписать закон о поправке к Конституции, который затем будет направлен на заключение Конституционного суда РФ.

«Затем состоится важнейшее политическое событие в жизни страны – общее российское голосование, которое будет проводиться и дата его будет обозначена в соответствии с указом президента уже после рассмотрения Конституционным судом», – уточнила Матвиенко, призвав сенаторов отправиться в регионы и проводить как можно больше встреч с избирателями, чтобы объяснить им суть поправок в Конституцию. «Люди должны знать отчетливо и осознавать, за что им предстоит голосовать», – подытожила спикер Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.03.20

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