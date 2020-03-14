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Суббота, 14 марта 2020, 11:40 мск

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В Москве ужесточены меры профилактики коронавируса: самоизоляция и свободное посещение школ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса. Документ предполагает, что с понедельника, 16 марта, и до особого распоряжения будет действовать режим свободного посещения школ, а работодатели обязаны не допускать на рабочее место сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

При этом режим обязательной двухнедельной самоизоляции на дому вводится не только для приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для тех, кто проживает с ними.

В указе также оговаривается режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции и официально признается обстоятельством непреодолимой силы.

Как сообщал «Новый День», на 13 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. Всего в России зафиксировано 45 случаев COVID-19. Из них 42 эпизода – это россияне, двое граждан Китая, один гражданин Италии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.20

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