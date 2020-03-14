Сенаторам Совета Федерации запретили выезд за рубеж

Членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж. Исключением станут только экстренные ситуации, требующие безотлагательного визита в какую-либо страну мира. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что загранпаспорта сенаторы будут получать только по ее личному согласованию.

«Вчера на Совете палаты было принято решение – все визиты делегаций Совета Федерации за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое более благоприятное время. Прием иностранных делегаций из тех стран, где есть неблагополучная ситуация по коронавирусу, мы также приостановим», – уточнила Матвиенко, выступая на пленарном заседании СовФеда.

«Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж, за исключением каких-то экстраординарных случаев. Я прошу по всем выездам за рубеж писать заявления, и я буду давать согласование на выдачу паспортов, – подчеркнула спикер. – Это в первую очередь ваше здоровье, и это безопасность всех окружающих».

Матвиенко напомнила о ЧП в Госдуме, где один из депутатов вернулся из заграничной поездки и сразу пришел на пленарное заседание. Ранее сообщалось, что так поступил либерал-демократ Сергей Катасонов. «Это недопустимо. Есть распоряжение мэра Москвы, те люди, которые возвращаются из стран, где острая вспышка (…), нужно самостоятельно две недели находиться на домашнем карантине», – отметила она.

При этом Совет Федерации отказался вызывать в парламент вице-премьера РФ Татьяну Голикову для доклада о ситуации с коронавирусом в России и мире. Предложившему это Липецком сенатору Максиму Кавджарадзе спикер СовФеда посоветовала «меньше читать телеграм-каналы», чтобы было «меньше паники по поводу того, что происходит». При этом Матвиенко отметила, что решение о приглашении Голиковой может быть принято на следующем заседании верхней палаты парламента, если ситуация к тому времени ухудшится.

Спикер СовФеда заверила, что «правительство ничего не скрывает, мы живем в таком прозрачном обществе, что даже если бы кто-то хотел это сделать – это невозможно».

Европейские страны, объявившие о карантине, Матвиенко обвинила в «легковесном отношении», которое показало, что «там нет достаточной организованности на случай вот таких ситуаций».

«Россия отличается от этих государств, потому что по поручению президента незамедлительно правительством были развернуты необходимые меры, и то, что в России было зарегистрировано 45 случаев всего, это говорит о том, что те меры, которые принимаются правительством РФ, сработали и дают эффективность», – заявила Матвиенко.

Сейчас, по ее словам, нужна социальная ответственность граждан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции после возвращения из зарубежных поездок. «Вот сегодня опубликовано сообщение, что правительство Москвы приняло решение с понедельника ввести свободное посещение школ, – сообщила она. – Если в школе есть тревоги, кто-то из родителей побывал за границей, тогда – да. А если нет… решение будут принимать директора школ. Если есть опасения, будет организовано дистанционное обучение».

Москва, Татьяна Дорофеева

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