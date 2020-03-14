СовФед бьет тревогу: системы вентиляции лайнеров «Аэрофлота» не проходят дезинфекцию от COVID-19

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенаторы высказали серьезную обеспокоенность по поводу возможного распространения коронавируса через вентиляционные системы самолетов «Аэрофлота». Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему подняла сенатор Людмила Нарусова, которая предложила направить обращение гендиректору крупнейшей российской авиакомпании Виталию Савельеву.

Нарусова обратила внимание, что рейсы внутри страны «Аэрофлот» выполняет на тех же лайнерах, которые летают за границу. «Самолет, который вчера прилетел из Парижа или Мюнхена, завтра может лететь в Петербург, Казань или куда-то в другое место, – подчеркнула сенатор. – Я недавно прилетела из Петербурга и специально спрашивала экипаж: воздух, который подается в салон вентиляторами, не за бортом засасывается, а один и тот же в системе самолета. И никаких обрабатывающих средств вот этой системы кондиционирования не существует! Самолет прилетает, через два часа он может лететь внутри страны в любой аэропорт».

Нарусова предложила связаться с гендиректором «Аэрофлота», «чтобы объяснили, почему нет санитарной обработки самолетов, которые возвращаются из-за рубежа, а дальше летят по РФ».

В то же время Нарусова сообщила, что «реагентов, которые могут определить наличие вируса, у нас недостаточно». «В Москве только в Графском переулке есть место, куда можно прийти и сделать такой анализ. Но это на всю Москву, там стоишь в очереди, и даже если его у тебя нет, все равно что-то подхватишь», – констатировала сенатор, и предложила поставить вопрос о закупке таких реагентов.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила комитету СовФеда по соцполитике изучить эти предложения. «Я прошу вас рассмотреть предложения и переговорить с соответствующими службами», – обратилась Матвиенко к первому заместителю преду комитета по социальной политике Игорю Каграманяну.

При этом сенатор Алексей Пушков предложил перейти к кардинальным мерам и вообще запретить авиасообщение с зарубежьем как минимум на месяц. «Такие решения уже приняты, только один терминал выделен, где будут принимать самолеты, которые будут отправляться только в самых крайних случаях», – сообщила Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.03.20

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