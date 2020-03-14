«Доходность составит порядка 9%»: СовФед одобрил продажу акций Сбербанка

Сегодня Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством РФ у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Как заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев, доходность акций превышает прибыль от других вложений средств Фонда национального благосостояния, что говорит о прибыльности этой инвестиции для российских налогоплательщиков.

Поясняя причину этой сделки, представитель минфина уточнил, что основная цель – устранение ситуации, при которой одновременно Центробанк является и регулятором, и осуществляет права акционера. При этом Колычев обратил внимание, что ранее и обе палаты парламента указывали правительству РФ, что такая ситуация не способствует развитию финансового сектора.

Акции Сбербанка он назвал «довольно доходным активом». «Средства ФНБ у нас вкладываются в разные активы, в иностранные и внутренние, и доходность по ним пока была не очень высокая, – уточнил Колычев. – А здесь порядка 9% мы ожидаем доходность. Это для налогоплательщиков довольно выгодная инвестиция».

Кроме того, подчеркнул он, часть прибыли от данной операции Банк России будет перечислять обратно в федеральный бюджет. «Это формирует ненефтегазовые доходы, которые будут финансировать, в том числе, социальный пакет, объявленный президентом РФ», – заключил Колыченв.

Ранее сообщалось, что акции Сбербанка будут проданы Минфину на рыночных условиях – по средневзвешенной цене за шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Сумма сделки составит около 2,5 трлн рублей. Центробанк получит 300 млрд рублей из этой суммы – ранее предполагалось, что доход регулятора составит 700 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.03.20

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