«Ощущение тупика»: дальше будет только хуже

Экономический кризис, связанный с падением цен на нефть, нарушил планы российской политической элиты. Как считает известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, президент РФ Владимир Путин, рассчитывающий на историческую роль, стал заложником ситуации, поскольку не может себе уйти со своего поста в кризисный период. Как передает корреспондент РИА» Новый День», выступая накануне на пресс-конференции в Москве, эксперт отметил, что с этим могут быть связаны последние события вокруг конституционной реформы и обнуления сроков правления для действующего главы государства.

«Самое интересное – влияние экономической ситуации на общественно-политическую жизнь. Долгое время мы жили с представлением о том, что мир растет, экономика растет, всем нужны ресурсы, мы будем продавать ресурсы и на этом сможем получить возможность для диверсификации экономики, которая так и не произошла. Теперь выясняется, что экономика расти не будет, ресурсы так, как раньше не нужны. За счет чего хорошо жить поддерживать уровень населения?» – сказал Калачев.

По его оценке, падение цен на нефть сыграло крайне драматическую роль во внутренней политике РФ. «Я считаю, что Владимир Владимирович Путин искренне хотел бы покинуть пост президента, но, как человек, вписывающийся в историю, он не может уйти на спаде. А сейчас у него выхода нет, он заложник ситуации», – пояснил эксперт.

В то же время, как считает Калачев, сейчас вырисовывается своего рода замкнутый круг – сохранение Путина во власти становится еще большим триггером недовольства. «Что бы там ВЦИОМ сейчас не говорил про готовность людей поддержать поправки, ситуация может оказаться несколько иной. Мне кажется, что будет много желающих прийти и сказать «нет», и количество этих людей будет расти. Тема с обнулением стала доминантой и все перекрыла. Теперь «Путин навсегда» или «перемены» – это то, что все активно обсуждают. Недовольство растет, и Путину будет очень трудно оставаться президентом, тем более, идти еще на один срок. Поправки становятся центром притяжения всего негатива, который может быть связан не только с самими приложениям, сколько с желанием жить лучше», – подчеркнул политолог.

Калачев выразил уверенность, что за экономическим кризисом последует социальный. «Чтобы население не увлекалось общественно-политической деятельностью, оно должно обладать минимальным набором благ. За экономическим кризисом последует социальный кризис. Но политического кризиса не предвидится – нет триггеров, которые могли бы это движение возглавить», – считает эксперт.

«Власти будут снова говорить о необходимости консолидироваться, тем более что причины ухудшения экономической ситуация всегда можно найти за пределами страны – не случайно у нас так много сейчас пишут об обвале на фондовой бирже в Нью-Йорке. В Америке меньше об этом пишут, чем у нас, потому что надо объяснять», – пояснил Калачев.

При этом политолог подчеркнул, что перспективы развития ситуации оптимизма не вызывают. «В среднесрочном и долгосрочном плане я бы оценил перспективы негативно. Боюсь, что дальше будет только уже. У многих людей ощущение тупика, драйверов развития нет», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.03.20

«Доходность составит порядка 9%»: СовФед одобрил продажу акций Сбербанка. / Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией. / Силуанов пообещал распечатать резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»