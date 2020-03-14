Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предусмотрено 46 пунктов, которые касаются изменения Основного закона страны. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего глав государства, что позволяет Путину сохранить за собой власти после 2024 года – была внесена и одобрена 10 марта. Ее инициатором выступила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Как отмечала сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, после подписания главой государства закона – документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд, после вердикта которого 22 апреля пройдет всенародное голосование.

Москва, Анастасия Смирнова

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