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Суббота, 14 марта 2020, 16:14 мск

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В Москве задержаны противники реформы Конституции

В Москве около здания ФСБ на Лубянской площади задержаны участники несанкицонированной акции протеста, выступавших против реформы Конституции и в поддержку фигурантов резонансного уголовного дела запрещенной в РФ «Сети». По данным «Интерфакса», среди задержанных известный правозащитник Лев Пономарев, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Сообщается, что полицейские несколько раз предупредили через громкоговорители, что акция не согласована и призвали разойтись. Однако собравшиеся не подчинились, и в ответ полиция начала задержания. По словам Пономарева, которые приводит агентство, противники изменения Конституции выстроились на Лубянке в очередь, чтобы проводить по очереди одиночные пикеты, но «забрали почти сразу всех».

Тем временем, в районе Старой площади проходит серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Полиция усилила меры безопасности.

Москва, Светлана Антонова

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