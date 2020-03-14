В Москве задержаны противники реформы Конституции

В Москве около здания ФСБ на Лубянской площади задержаны участники несанкицонированной акции протеста, выступавших против реформы Конституции и в поддержку фигурантов резонансного уголовного дела запрещенной в РФ «Сети». По данным «Интерфакса», среди задержанных известный правозащитник Лев Пономарев, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Сообщается, что полицейские несколько раз предупредили через громкоговорители, что акция не согласована и призвали разойтись. Однако собравшиеся не подчинились, и в ответ полиция начала задержания. По словам Пономарева, которые приводит агентство, противники изменения Конституции выстроились на Лубянке в очередь, чтобы проводить по очереди одиночные пикеты, но «забрали почти сразу всех».

Тем временем, в районе Старой площади проходит серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Полиция усилила меры безопасности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.20

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