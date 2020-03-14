Конституционный суд получил запрос Путина на пересмотр Основного закона

В Конституционный суд РФ поступил запрос президента РФ Владимира Путина о правомерности поправок в основной закон страны, которые ранее были утверждены Госдумой, Советом Федерации и парламентами всех регионов РФ.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение об их соответствии основному закону и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

«Четырнадцатого марта... В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона» о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части, касающийся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

В законе предусмотрено 46 пунктов, которые касаются изменения Основного закона страны. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего глав государства, что позволяет Путину сохранить за собой власти после 2024 года – была внесена и одобрена 10 марта. Ее инициатором выступила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ намечено на 22 апреля.

Москва, Светлана Антонова

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