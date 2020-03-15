«Для паники нет никаких причин»: мэр Москвы опроверг слухи об эпидемии коронавируса в столице

Информация об эпидемии коронавируса в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, «видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях».

«Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания», – сказал Собянин (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Мэр Москвы заверил, что своевременное информирование о новых случаях заражения коронавирусом позволяет выявить круг общения заболевших, выяснить, с кем они контактировали на работе, с кем возвращались из-за границы и так далее, чтобы как можно быстрее локализовать распространение инфекции.

«Без широкого информирования населения это невозможно сделать. Поэтому мы немедленно сообщаем о всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», – подчеркнул Собянин.

Он также призвал горожан не паниковать, но в то же время не терять бдительности. «Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме, работает транспорт, предприятия, организации. К этому нужно относиться спокойно, с другой стороны – нужно быть бдительными», – сказал мэр Москвы.

Согласно данным минздрава РФ на 14 марта, в целом в России проведено более 95 тысяч исследований на коронавирус. Зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 3 человека. В Москве выявлено 33 случая заболевания COVID-19.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.20

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