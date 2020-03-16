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Понедельник, 16 марта 2020, 14:12 мск

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«Мне уже угрожают заражением»: депутата Мосгордумы не пустили на работу из-за коронавируса

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова сегодня утром не смогла попасть на работу – парламентария не пропустила охрана. Об этом сама народный избранник сообщила в соцсетях. По ее словам, приказ не пропускать ее в здание Думы дал человек в медицинской маске, который отказался представиться и показать документы.

В комментарии на своей странице в «Фейсбуке» Шувалова уточнила, что в понедельник утром ее не пропустили в здание Мосгордумы потому, что она отказалась измерять температуру общим градусником, а использовала для этого собственный, только что купленный в аптеке термометр.

«Тот человек, который дал указание охране меня не пускать, не смог предъявить ни документы о том, что он медицинский работник, ни сертификат на то устройство, которым он как бы мерил температуру. Даже его лицо было закрыто маской, – пояснила Шувалова. – У меня термометр показал 36,4. Его устройство при измерении всем другим входившим людям показывало 35,1, но это его не смущало. Прибор явно был неисправен, но он продолжал тыкать от одного лба к другому, разнося заразу».

Парламентарий подчеркнула, что расценивает подобные действия как показуху и репрессии, тем более, что инкубационный период коронавирусной инфекции без температуры длится до 24 дней. «[Это нужно для того, чтобы] изолировать неугодных и создать обстановку чрезвычайного положения на время голосования по Конституции, – уверена депутат. – Кстати, в телеграмм-каналах мне уже угрожают заражением».

Подписчики Шуваловой в «Фейсбуке» посоветовали депутату вызвать полицию, и охарактеризовали происходящее в городском парламенте, как «базар какой-то».

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выписаны трое выздоровевших пациентов.

В мире на 16 марта зафиксирован 170 281 подтверждённый случай, за сутки эта цифра возросла на 13 750 случаев или 8,8%. В 132 странах мира вне Китая зарегистрировано 89 204 случаев, прирост за сутки составил 13 721 случаев или 18,2 %.

Москва, Татьяна Дорофеева

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