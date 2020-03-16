«Сейчас все олигархи подтянутся…»: коронавирус пролоббировал интересы бизнеса

Правительство РФ в очередной раз направляет максимум усилий на поддержку бизнеса, а не граждан страны. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, заявил, что из-за коронавируса предприятия и торговые сети получат субсидии и дополнительные возможности льготного кредитования. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», не было сказано ни слова о том, как поддержать покупательную способность населения, учитывая обесценившийся руль и падение реальных доходов шестой год подряд.

Первой задачей правительства в борьбе с распространением инфекции и мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики Мишустин назвал поддержку торговли, в том числе, через кредитование. «Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач», – сказал он.

Кроме этого, на один месяц отменяется ограничение движения в городской черте для транспорта торговых сетей. На таможне вводится «зелёный коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами.

«Второе – это меры поддержки отраслей, которые оказались в сложной ситуации. Речь идёт в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках. Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия», – подчеркнул Мишустин.

Премьер также отметил, что правительство должно поддержать малые и средние предприятия и обеспечить доступ к кредитным ресурсам «по разумным процентным ставкам», а также расширить действующие программы льготного кредитования. «Четвертое – мы должны так настроить наше регулирование, всю работу органов власти, контрольно-надзорных органов, чтобы в текущей ситуации они максимально помогали работать бизнесу», – сказал премьер и добавил, что это только первые шаги о «деталях» будет объявлено дополнительно.

Мишустин также призвал крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции. «В координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса, а также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий Правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом», – сказал он.

«Мы стараемся работать на упреждение. Принимаем хоть и жёсткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее и ответственнее мы пройдём этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой», – заключил Мишустин.

Ранее в интервью РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский отмечал, что экономическая обстановка в РФ будет только ухудшаться и «кубышка», накопленная правительством, уйдет на поддержку бизнеса, а не населению. «Сейчас же все олигархи подтянутся – спрос упал (из-за падения доходов населения), выручка падает, давайте закупки делать, стратегические запас. У нас есть пример 2008-2013, когда правительство запускало программы для разных отраслей. Если все будет долго, а по прогнозам спад заболеваемости пройдет только к сентябрю, это все может принять опасные формы, придётся тратить значительные средства на поддерживание градообразующих предприятий, бизнеса. Это будет затратно», – отмечал Вязовский.

Москва, Мария Вяткина

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