Конституционный суд разрешил Путину обнулять президентские сроки

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Основной закон страны, которые ранее были приняты Государственной думой и одобрены Советом Федерации. Согласно заключению суда, опубликованному на его официальном сайте, документ окончательный, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после его официального опубликования.

Как следует из сообщения, суд изучил федеральный закон о поправках к Конституции, и составил заключение на 52 страницах. В частности, о скандальной «поправке Терешковой», предполагающий обнуление президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина, в заключении сказано: «Такое регулирование объективно расширяет возможности конкретных лиц, к которым на день возможного вступления его в силу оно будет относиться, занимать в случае избрания на должность президента Российской Федерации как больше двух сроков, так и больше двух сроков подряд».

При этом, как отмечается в документе, «конституционный принцип народовластия подразумевает возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным должности главы государства», и тот факт, что один из участников выборов является действующим президентом «отнюдь не предрешает победы на выборах». При этом «конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т.п.», отмечается в документе.

Чтобы гарантировать чистоту и честность выборов, в стране должен быть «развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного Суда Российской Федерации». Необходимые для этого гарантии – в частности, расширения полномочий Совета Федерации и Государственной думы – как раз содержатся в поправках к Конституции. Что касается определения Конституционного суда от 1998 года, запрещающего вносить изменения в Конституцию для обнуления сроков действующего президента, то этот документ, как выяснилось, только «подтверждает возможность регулирования, предусмотренного в этом аспекте Законом о поправке». В любом случае «дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению» придаст всенародное голосование, заключил Конституционный суд.

«Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации», – говорится в заключении Конституционного суда.

Новые положения закона РФ о поправке к Конституции также соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Основного закона. «Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», – говорится на сайте суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

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