«Имитация бурной деятельности»: зачем нагнетают коронавирусную панику

Российские власти ведут непоследовательную работу по профилактике пандемии коронавируса, специально нагнетая панику. По оценке политических экспертов, под видом борьбы с инфекцией решаются чьи-то «частные интересы». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников обратил внимание, что предыдущие два месяца в информационном пространстве доминировали две основные линии в отношении коронавируса. «Первая – спасайся, кто может, идет пандемия! Вторая – ребята, что вы делаете? Обычный грипп, причем не самый сильный за тех, что были за поседение 20 лет, чего панику гоните? Смертность от коронавируса примерно на 17 месте по отношению к другим болезням», – сказал он.

Калашников отметил, что сейчас первый тезис становится доминирующим. «На сегодняшний день все делается для того, чтобы панику поднять на совершенно фантастическую высоту», – заявил он.

В этой связи сенатор отметил непоследовательность действий со стороны властей. «Можно говорить, не впадайте в панику. Но когда человек слышит, что создан штаб во главе с премьером… Как вы думаете, он впадёт в панику или нет? Уж если премьер выделяет свое время, чтобы бороться с коронавирусом, то, наверное, все серьезно. Сейчас второй голос уже не звучит, сейчас только – «спасайся, кто может, пандемия, все помрем!» – сказал Калашников.

По его словам, меры, которые предпринимаются властями, не способствуют реальной профилактике распространения болезни в России. «Никакое создание штаба не может решить проблему отсутствия тестов на коронавирус и медицинских масок. Штаб не откроет новое производство, не сократит сроки сертификации тестов, не завезет новые препараты – это определено законами РФ. Складывается полное ощущение, что идет имитация бурной деятельности, ажиотаж, многие решают свои частные проблемы за счет эпидемии», – заявил Калашников.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин со своей стороны согласился, что эффективность предпринимаемых властями мер спорная. «О самодостаточности российской экономики свидетельствует то, что у нас запрещен ввоз Россию тестов для выявления коронавируса. Господин Мантуров (Денис Мантуров – глава Минпромторга) похвастался, что страна производит в день 1 миллион 200 тысяч масок. Если считать по три маски на день – а это минимальная норма – этого хватит на 400 тысяч человек. Правда, может быть, отельных граждан России господин Манутров людьми не считает, тогда действительно все в порядке. Импорт масок из Китая тоже запрещен. А развернуть производство при кредитной, налоговой и административной политике, которую мы сейчас видим, нельзя даже теоретически», – сказал Делягин.

Эксперт подчеркнул, что в российских реалиях наличие ресурсов, чтобы справиться с коронавирусом, и наличие возможностей – разные вещи. «Я полностью согласен, что мы обладаем большими ресурсами и народ России уникальный и трудолюбивый. Но государство уничтожает их (ресурсы) с эффективностью, достойной 90-х годов. В социально-экономической политике 90-е годы у нас не закончились. Эффективность государственного менеджмента способна преодолеть любые ресурсы, которыми обладает страна. Наша политика очень долго была направлена на уничтожение производства и науки, и сейчас направлена», – констатировал Делягин.

Как сообщал «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом и сам его возглавил. Кроме того, распоряжением президента РФ 15 марта создана рабочая группа Государственного совета, которая займется противодействием распространению коронавирусной инфекции. Сегодня, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, Мишустин заявил, что из-за коронавируса предприятия и торговые сети получат субсидии и дополнительные возможности льготного кредитования. При этом не было сказано ни слова о том, как поддержать покупательную способность населения, учитывая обесценившийся руль и падение реальных доходов шестой год подряд.

Напомним, в России число случаев заражения новым коронавирусом за сутки выросло в полтора раза – до 93.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.20

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