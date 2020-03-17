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Вторник, 17 марта 2020, 11:07 мск

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ЧП на детском празднике: в Москве мальчик получил ожоги из-за сухого льда

В Москве 4-летний мальчик пострадал на детском празднике, на котором использовался сухой лед. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 14 марта. Аниматор использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Новый День», 28 февраля на дне рождении инстаграм-блогера Екатерины Диденко погибло три человека, в том числе, муж именинницы. Инцидент произошел в банном клубе «Девятый вал» в Коломенском проезде на юге Москвы. Гости засыпали в бассейн 25 кг сухого льда.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.20

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