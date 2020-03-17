Эпидемия лжеминирований в Москве: эвакуировано более 15 тысяч человек

В Москве продолжается эпидемия лжеминирований. Накануне сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в почти тысячу зданий – торговые центры, учебные и медицинские учреждения, гостиницы, суды и метрополитен.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в общей сложности было эвакуировано более 15 000 человек.

Как сообщал «Новый День», волна лжеминирований в России началась 28 ноября 2019 года. Массовые угрозы в Москве и Петербурге поступают почти каждый будний день, чаще всего угрозы поступают в адрес школ и детских садов, больниц и судов. В последние недели все чаще стали поступать сообщения о минировании пассажирских самолетов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.20

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