Эпидемия лжеминирований в Москве: эвакуировано более 15 тысяч человек

В Москве продолжается эпидемия лжеминирований. Накануне сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в почти тысячу зданий – торговые центры, учебные и медицинские учреждения, гостиницы, суды и метрополитен.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в общей сложности было эвакуировано более 15 000 человек.
Как сообщал «Новый День», волна лжеминирований в России началась 28 ноября 2019 года. Массовые угрозы в Москве и Петербурге поступают почти каждый будний день, чаще всего угрозы поступают в адрес школ и детских садов, больниц и судов. В последние недели все чаще стали поступать сообщения о минировании пассажирских самолетов.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 17.03.20
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