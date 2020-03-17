В Москве детские сады продолжат работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Детские сады Москвы будут работать в марте и апреле, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пояснив, что на такие меры власти пошли, понимая, что не у всех москвичей есть возможность оставить с кем-то ребенка.
«С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов»,– цитирует Ракову «Интерфакс».
Заммэра уточнила, что в эти группы смогут ходить дети, которых родителям не с кем оставить дома. Численность каждой группы не должна превышать 12 человек. В учреждениях сохранятся все уже предпринятые меры предосторожности – измерение детям температуры по утрам и регулярная дезинфекция помещений.
При этом, согласно указу мэра Москвы, в садиках и школах введен режим свободного посещения.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 17.03.20
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