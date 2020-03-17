российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 марта 2020, 12:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве детские сады продолжат работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Детские сады Москвы будут работать в марте и апреле, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пояснив, что на такие меры власти пошли, понимая, что не у всех москвичей есть возможность оставить с кем-то ребенка.

«С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов»,– цитирует Ракову «Интерфакс».

Заммэра уточнила, что в эти группы смогут ходить дети, которых родителям не с кем оставить дома. Численность каждой группы не должна превышать 12 человек. В учреждениях сохранятся все уже предпринятые меры предосторожности – измерение детям температуры по утрам и регулярная дезинфекция помещений.

При этом, согласно указу мэра Москвы, в садиках и школах введен режим свободного посещения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

Российские компании не отпускают сотрудников на удаленку. / Эпидемия лжеминирований в Москве: эвакуировано более 15 тысяч человек. / Минздрав запретил медицинским учреждениям брать деньги за определение пола ребенка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Ситуация ухудшилась: мэр Москвы закрыл школы и запретил все массовые мероприятия

Московские чиновники засекретили информацию о «реновации» детсадов

«Кунцево будет голосовать против поправок в Конституцию»: ГК «ПИК» подставляет мэрию Москвы

«Для паники нет никаких причин»: мэр Москвы опроверг слухи об эпидемии коронавируса в столице

Московские больницы закрылись от посетителей

В Москве ужесточены меры профилактики коронавируса: самоизоляция и свободное посещение школ

«Война полным ходом!» Мэрия Москвы и ГК «ПИК» довели конфликт в Кунцеве до силовых столкновений

Московский район Кунцево вновь стал «горячей точкой»: на площадку ГК «ПИК» прибыл полицейский из «дела Голунова»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Правительство Москвы,