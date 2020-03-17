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Вторник, 17 марта 2020, 13:02 мск

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Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, действия которого неоднократно становились поводом для жесткой критики, отправлен в отставку. Обязанности главы избиркома временно возложены на Юрия Ермолова. Соответствующие решения опубликованы на сайте МГИК.

Из документов следует, что решение об отставке принято по заявлению самого Горбунова. Решения подписаны заместителем председателя Мосгоризбиркома Юрием Ермоловым.

Горбунов возглавлял МГИК с 1995 года. Он подвергался жесткой критике оппозиции во время избирательной кампании в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, когда многие кандидаты не были допущены до выборов. В Москве прошли акции протеста, которые завершились резонансным уголовным делом о беспорядках.

Москва, Татьяна Дорофеева

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