Правительство готовится спасать авиакомпании от коронавируса

Российские авиакомпании оказались на грани банкротства на фоне серьезных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти уже заявили, что готовы помочь отрасли.

Как сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, отечественные авиаперевозчики сейчас находятся в сложном финансовом положении – убытки из-за ограничений в этом году могут составить более 100 млрд рублей. «Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически, возникают риски банкротств авиаперевозчиков, в первую очередь, и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении», – цитируют его слова РИА «Новости».

Нерадько упомянул, что речь идет и об авиакомпании, «ЮТэйр», которая «обеспечивает большое количество пассажирских перевозок, в том числе по безальтернативным маршрутам полетов». Он также сообщил, что Минтранс РФ и Росавиация уже готовят комплекс мер по поддержке авиаотрасли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что правительство активно занимается этой проблемой. «Известно, что правительство обсуждает активно тему помощи авиакомпаниям. Что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство. Этим занимается в правительстве (Андрей) Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее», – сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, заявил, что из-за коронавируса предприятия и бизнес получат от государства субсидии и дополнительные возможности льготного кредитования. При этом не было сказано ни слова о том, как поддержать покупательную способность населения, учитывая обесценившийся руль и падение реальных доходов шестой год подряд.

Экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в интервью изданию ранее отмечал, что экономическая обстановка в РФ будет только ухудшаться и «кубышка», накопленная правительством, уйдет на поддержку бизнеса, а не населению. «Сейчас же все олигархи подтянутся – спрос упал (из-за падения доходов населения), выручка падает, давайте закупки делать, стратегические запас. У нас есть пример 2008-2013, когда правительство запускало программы для разных отраслей. Если все будет долго, а по прогнозам спад заболеваемости пройдет только к сентябрю, это все может принять опасные формы, придётся тратить значительные средства на поддерживание градообразующих предприятий, бизнеса. Это будет затратно», – отмечал Вязовский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.20

Пригожин готовит иск против США на 50 млрд долларов за незаконное преследование «Конкорда». / В России наступило двоевластие. / Санобработка икон, запрет целовать крест: РПЦ ввела меры по профилактике коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»