В Госдуме не оценили решение мэрии Москвы переоборудовать роддом под стационар для больных коронавирусом

Мэрии Москвы следует пересмотреть решение о перепрофилировании родильного дома№8 в районе Выхино-Жулебино. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кроме того, он призвал надзорные органы проверить онлайн-маркеты, которые в десять раз завышают цены на медицинские маски. «Огромное количество москвичей приходит в наши депутатские приемные, и говорят, что в Выхино-Жулебино коллектив роддома №8 якобы обратился с инициативой, чтобы его переоборудовали в инфекционную больницу для больных коронавирусом, – сообщил Власов. – Я оставлю за скобками, что у местных жителей абсолютно ничего не спросили, позицию депутатов Мосгордумы и Госдумы, которых тоже никто не спросил. Но кто принимает решение размещать стационар на территории родильного дома в самом густонаселенном районе Москвы?»

Парламентарий напомнил, что рядом с роддомом находится вторая по численности прохождения жителей станция метро Выхино. «Кто-то в мэрии Москвы решил, что Выхино-Жулебино самое лучшее место, чтобы разместить эту больницу? – отметил депутат. – Я не понимаю это решение властей и прошу обязательно его пересмотреть. Потому что огромное количество людей по этому вопросу обращается».

Кроме того, Власов призвал службы охраны действующих стационаров для больных коронавирусной инфекцией лучше отслеживать перемещение пациентов, а правоохранительные органы – обеспечить соблюдение режима карантина на дому. «В последний раз в Коммунарке девушка решила просто погулять, – отметил он. – Служба охраны должна активнее работать, и такого не допускать».

Власов подчеркнул, что отсутствие медицинских масок в аптеках столицы компенсируется наличием огромных партий на торговых площадках в Интернете. «Просто зайдите на любой сайт по продаже товаров, Яндекс.маркет например – огромное количество масок, которые продаются в 3 – 5 – 10 раз дороже, – возмутился он. – Это элементарно можно отследить, и я не понимаю, почему структуры, которые этим занимаются, до сих пор ничего не сделали. Чтобы те, кому нужны эти маски, могли приобрести их свободно и по доступной цене».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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