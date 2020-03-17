Надвигается какая-то беда: три возможных сценария развития событий в России на ближайший месяц

В России экономический и конституционный кризисы, угроза эпидемии коронавируса и виртуальная паника создали благодатную почву для буржуазно-демократической революции. Как считает лидер движения «Гражданская солидарность», экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, в условиях, когда общество подсознательно готово «к беде», возможно несколько сценариев развития событий.

«Основная часть граждан России вообще не понимает, что происходит в стране. Этот невроз передается и «элите». Сейчас в обществе сложилось (или складывается) стойкое ощущение, что надвигается какая-то беда. А состояние в таком напряжении очень быстро может перерасти в социальный взрыв, или вызвать серьезные необратимые катаклизмы», – отметил Федоров в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Эксперт отметил, что сейчас просматривается три возможных варианта развития ситуации.

Первый, наиболее благоприятный, заключается в том, что власти справятся с паникой, удержат стремительное падение экономики, проведут 22 апреля голосование «с нужными результатами» и купируют угрозу уличных протестов. «Брожение дальше станет привычным кухонным форматом», – сказал он и добавил, что не верит в этот сценарий.

Второй вариант, по его словам, может первоначально разворачиваться по привычному для российского общества сценарию. «До 22 апреля брожение и напряжение будет нарастать, изредка прорываясь наружу в политических, информационных и уличных сегментах. А 22 вечером или 23 утром будет объявлено о начале кампании по непризнанию итогов голосования и объявлена мобилизация всех сил против «узурпации власти и попытки государственного переворота». Скорее всего, будет призыв к началу бессрочной акции протеста, бессрочной забастовке и к акциям гражданского неповиновения», – считает Федоров.

По его прогнозу, власть также попытается действовать испытанными способами – изолировать лидеров протестов движения, а выступления подавлять силовым способом. В то же время по масштабам новая протестная кампания будет превосходить летние возмущения и ситуация может выйти из-под контроля, отметил он.

«Возможно, что эти события могут стать началом не просто массовых протестов, а началом «буржуазно-демократической революции». Лидерами этих процессов будут либерально-демократические силы с примкнувшими к ним другими сегментами политических и гражданских сил. Массовость и количество этого протеста может стать соизмеримой Болотным протестам», – считает Федоров.

«Основными требованиями протестующих станут: отмена голосования по Конституции, выход всех задержанных, досрочные выборы президента и Госдумы, уход В.В. Путина от власти и тд. Думаю, что в этот момент многие официальные институты будут находиться в парализованном состоянии и ждать чем все это закончится. А дальше все будет зависеть от многих случайных и объективных факторов», – предположил он.

Эксперт также добавил, что в таком случае власти могут попытаться ввести особое или чрезвычайное положение.

Еще один вариант, по мнению Федорова, заключается в том, что политическая элита попытается оттянуть голосование из-за опасности социального взрыва. «Тогда в ближайший месяц будет подготовлено общественное мнение, что коронавирус сверхопасен и из «соображений целесообразности и заботе о гражданах» голосование будет перенесено на неопределенный срок. К подкреплению этого будет возможна попытка ввести нечто близкое к чрезвычайному положению с полным запретом на собрания, митинги, шествия и иные массовые действия. Думаю, что Кантемировская и Таманская дивизии и дивизия Дзержинского будут находиться в полной готовности», – заявил он.

Параллельно с этим может быть развернута информационная кампанию по «освещению» состояния дел заграницей, считает он. «Этот вариант может перехватить инициативу и информационную повестку с текущего состояния общества на коронавирус и общий страх. Все действия репрессивного и ограничительного характера могут быть поняты и приняты обществом. Такие фокусы мир знал множество раз», – подчеркнул Федоров.

По его мнению, при определенном стечении обстоятельств этот вариант может привести ко второму сценарию. «Возможно, есть и четвертый вариант, который вообще может не вписываться в эти три. Но очень скоро мы все это увидим. Ситуация меняется ежедневно, а под ковром началась ожесточенная борьба за власть и ресурсы», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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