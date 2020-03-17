В России за сутки еще 21 человек заболел коронавирусом: уточненные данные Роспотребнадзора

В России за последние сутки зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Известно, что 4 случая зафиксировано в Москве, в Самарской, Калининградской и Тверской областях по два случая, в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Ярославской Архангельской области, Красноярском крае, республике Татарстан и Республике Хакасия – по одном случаю.

Установлено, что все заболевшие посещали страны, «неблагополучные по коронавирусной инфекции», в последние две недели.

Отмечается, что пациенты находятся в инфекционных боксах. В настоящий момент ведётся работа по помещению лиц, с которыми они контактировали, под медицинское наблюдение.

По данным службы, в целом с января этого года в России под наблюдением находилось 53 013 человек. По состоянию на 16 марта, под контролем остаются 16 401 человек.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Кроме этого, в службе призывают россиян соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.

Также следует регулярно очищать поверхности и используемые устройства – клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни – и не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. «При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», общее число зараженных коронавирусом в России сейчас составляет 114 человек, инфицированные выявлены в 26 регионах, при этом пять человек выздоровели.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 104 человека заразились за рубежом, 10 – внутри России. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.

Голикова отметила, что инфекция пока получила «ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.20

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