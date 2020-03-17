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Вторник, 17 марта 2020, 22:40 мск

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Москвичи опустошают магазины эконом-класса (ФОТО)

Сегодня в разных районах Москвы наблюдался ажиотажный спрос на товары и продукты длительного пользования на фоне распространения коронавируса. Как передают корреспонденты РИА «Новый День», активность покупателей в отдельных случаях превысила разумные масштабы, в результате чего полки магазинов почти полностью опустели.

Магазин «Пятерочка» в районе станции метро «Аэропорт»

Москвичи чаще всего скупали крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, муку, куриные яйца, а также мясо и мясные полуфабрикаты, туалетную бумагу, в то время как молочные отделы с продуктами ограниченного срока годности оставались почти не тронутыми.

В то же время, судя по наблюдениям корреспондентов РИА «Новый День», ажиотажные покупки совершались, как правило, в магазинах самой низкой ценовой категории, тогда как более дорогие торговые точки почти не почувствовали на себе повышенного покупательского интереса.

В «Пятерочке» в районе Перово москвичи предпочитают гречку, а не рис

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