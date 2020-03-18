Мосгордума отказалась проводить тестирование депутатов на коронавирус

Мосгордума отказалась от поголовного тестирования депутатов на коронавирус. По словам главы думской комиссия по регламенту Александра Семенникова, каждый парламентарий может при желании сделать это самостоятельно.

С предложением в обязательном порядке сдать анализы на коронавирус обратился депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. «Внести в нашу повестку и проголосовать вопрос о проведении полного тестирования всех депутатов московской городской думы на коронавирус», – предложил парламентарий.– Считаю, что дело это ответственное, мы должны подавать пример».

Однако эта инициатива не встретила одобрения у комиссии по регламенту. «Чтобы те люди, которые сомневаются в своем статусе либо есть первичные признаки, они имеют право эту процедуру пройти. Для этого не нужно решение органа законодательной власти, чтобы такое тестирование в городе осуществить. Для этого имеются все условия», – заявил глава комиссии.

При этом в повестку дня в раздел «Разное» сегодня по предложению спикера столичного парламента Алексея Шапошникова включено выступление главы думской комиссии по здравоохранению Ларисы Картавцевой.

Согласно официальным данным портала мэра и правительства Москвы, в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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