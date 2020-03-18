ГУВД Москвы: в столице резко возросло число политических акций

В Москве резко возросло число массовых мероприятий в 2019 году. Как заявил в ходе отчета в Мосгордуме глава столичного полицейского главка Олег Баранов, их количество увеличилось на треть и превысило 39 тысяч.

По его словам, число публичных акций возросло в полтора раза и составило 18,5 тысячи. При этом самый резкий рост показали общественно-политические акции – их количество увеличилось более чем на 60%, и составило 450.

Напомним, в 2019 году столицу захлестнула волна протестов против отказов в регистрации кандидатов от несистемной оппозиции на выборах в Мосгордуму. Мэрия объявила часть из них несанкционированными.

Силовики жестко задерживали участников митингов и шествий, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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