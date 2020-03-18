российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 марта 2020, 11:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ГУВД Москвы: в столице резко возросло число политических акций

В Москве резко возросло число массовых мероприятий в 2019 году. Как заявил в ходе отчета в Мосгордуме глава столичного полицейского главка Олег Баранов, их количество увеличилось на треть и превысило 39 тысяч.

По его словам, число публичных акций возросло в полтора раза и составило 18,5 тысячи. При этом самый резкий рост показали общественно-политические акции – их количество увеличилось более чем на 60%, и составило 450.

Напомним, в 2019 году столицу захлестнула волна протестов против отказов в регистрации кандидатов от несистемной оппозиции на выборах в Мосгордуму. Мэрия объявила часть из них несанкционированными.

Силовики жестко задерживали участников митингов и шествий, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

Мосгордума отказалась проводить тестирование депутатов на коронавирус. / Благодаря карантину, в каналах Венеции очистилась вода. / Минпросвещения отправляет школьников на 3-недельные каникулы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мосгордума

Мосгордума отказалась проводить тестирование депутатов на коронавирус

«Мне уже угрожают заражением»: депутата Мосгордумы не пустили на работу из-за коронавируса

«Гриль, специальный соус с сыром, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом – добавить в Конституцию»: в Мосгордуму внесли 50 новых поправок

«Вы сами толкаете людей на улицы…» «Единая Россия» в Мосгордуме одобрила обнуление сроков Путина

«Надо вовремя остановиться…»: космонавт Олег Артемьев предложил свои поправки к Конституции

Госдума и Совет Федерации обнулили надежды граждан России

«Нелегитимная реформа» Конституции: обнуление сроков Путина выгодно тем, кто обвалил рубль

В Мосгордуме пытаются запретить депутатам «демонстрировать свою грудь»: все дело – в слове «обнулить»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Мосгордума,