890 млрд рублей «ушли в трубу»: Счетная палата опубликовала отчет за 2019 год

Счетная палата РФ по итогам проверок за 2019 год выявила нарушения на общую сумму почти в 890 млрд рублей. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы в годовом отчете ведомства.

Сообщается, что в течение прошлого года было проведено 319 мероприятий, в рамках которых выявлено 4 443 нарушения на общую сумму 884,6 млрд рублей.

По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел, еще по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия. Также возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, 40 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

Известно, что около 316,1 млрд рублей (36 %) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением финансовой отчетности. Как считают в ведомстве, это стало следствием о недостаточно качественного управления бюджетными средствами.

Еще 237,3 млрд рублей (27 %) приходится на нарушения при государственных закупках. Наибольший ущерб в этой категории связан с необоснованным определением начальной цены контракта и отсутствии конкуренции во время закупок, отмечают аудиторы.

Кроме этого, 1725 нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (25 %) было обнаружено при анализе и контроле формирования и исполнения бюджета.

«Значительная часть этого объема денег появилась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия. Например, один из органов власти не завершил строительство в срок, нарушив свои обязательства, что и привело к необоснованным расходам», – пояснили в Счетной палате.

Аудиторы также выявили нецелевое использование 294,2 млн рублей.

В Счетной палате отмечают, что аудиторам удалось обнаружить 214 нарушений на этапе формирования бюджета, в результате удалось предотвратить необоснованное распределение 37,3 млрд рублей.

Как подчеркивается в сообщении, в 2020 году особое внимание аудиторов будет уделено социальной проблематике. В частности, будут организованы проверки первичной медико-санитарной помощи и лекарственного обеспечения. Предполагается проведение анализа «проблем школьной неуспешности», влияние мер соцподдержки граждан на снижение бедности и ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидации свалок.

Москва, Мария Вяткина

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